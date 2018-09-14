Власти Петербурга решили запретить самовольные концерты уличных музыкантов

Депутаты считают правовое регулирование деятельности уличных музыкантов недостаточным — по их словам, сейчас мероприятия приходится проводить по нормативам 1990-х годов, изданным еще губернатором Анатолием Собчаком.

Заксобрание Санкт-Петербурга создало рабочую группу, чтобы скорректировать закон о массовых мероприятиях и запретить несогласованные уличные концерты.

«Сейчас не предъявляется никаких требований по уровню шума и громкости звуков. Еще одна история — это когда жителей на празднике на танках катали, что совершенно небезопасно. Но мы это никак не регулируем — мероприятие частное».

В 2017 году Смольный предложил принять поправки в федеральное законодательство, чтобы иметь возможность предъявлять минимальные требования для проведения частных культурных мероприятий. Документ находится на экспертизе в правительстве РФ.

Сейчас власти формально не имеют права привлечь уличных артистов к ответственности, если они не занимаются сбором денег.