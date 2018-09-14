ЦБ повысил ключевую ставку. Впервые с 2014 года

Банк России объявил о повышении на 0,25 процентных пункта — с 7,25% до 7,5%.

В сторону повышения ключевую ставку ЦБ пересматривает впервые с декабря 2014 года.

Также ЦБ на заседании 14 сентября продлил мораторий на покупку валюты в рамках бюджетного правила до конца года. Мораторий был введен 23 августа на фоне резкого снижения курса рубля.