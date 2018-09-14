ЦБ повысил ключевую ставку. Впервые с 2014 года
Банк России объявил о повышении ключевой ставки на 0,25 процентных пункта — с 7,25% до 7,5%.
В сторону повышения ключевую ставку ЦБ пересматривает впервые с декабря 2014 года.
Также ЦБ на заседании 14 сентября продлил мораторий на покупку валюты в рамках бюджетного правила до конца года. Мораторий был введен 23 августа на фоне резкого снижения курса рубля.
Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки, принимая во внимание динамику инфляции и экономики относительно прогноза, а также учитывая риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков.
Ставка в 7,25% была установлена ЦБ России в марте 2018 года.