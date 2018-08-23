Официальный курс евро поднялся выше 79 рублей

ЦБ РФ установил курс евро на 24 августа в 79,25 рубля. По сравнению с предыдущим днем курс европейской валюты вырос более чем на 1 рубль. Предыдущий раз официальный курс евро поднимался выше 79 рублей 12 апреля.

Официальный курс доллара — 68,52 рубля (+91 копейка). Это максимум с начала апреля 2016 года.