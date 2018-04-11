ЦБ установил курс евро выше 79 рублей

Банк России установил курс евро на 12 апреля в 79,28 рубля. По сравнению с предыдущим днем официальный курс европейской валюты вырос на 2,4 рубля. Доллар по курсу ЦБ - 64,06 рубля (+2,3 рубля).

С 6 апреля официальный курс доллара вырос более чем на 6 рублей, евро подорожал на 8,5 рубля.

На Московской бирже евро, по состоянию на 13:32 мск, торговался по 79,55 рубля, на 1,7 рубля больше, чем при закрытии предыдущих торгов. В ходе сессии курс евро поднимался выше отметки в 80 рублей. Доллар стоит 64,25 рубля (+1,23 рубля).