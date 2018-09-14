SpaceX выбрала первого космического туриста для полета вокруг Луны

Частная космическая компания SpaceX объявит 17 сентября имя первого космического туриста, который отправится в полет вокруг Луны на ракете-носителе BFR (Big Falcon Rocket). Об этом сообщается в твиттере компании.

В SpaceX назвали первый полет частного пассажира вокруг Луны «важным шагом», который позволит людям путешествовать в космосе.

SpaceX has signed the world’s first private passenger to fly around the Moon aboard our BFR launch vehicle—an important step toward enabling access for everyday people who dream of traveling to space. Find out who’s flying and why on Monday, September 17. pic.twitter.com/64z4rygYhk — SpaceX (@SpaceX) September 14, 2018

В компании добавили, что за всю историю только 24 человека были на Луне. Причем после миссии «Аполлон-17» в 1972 году, когда американцы в шестой раз высадились на спутник Земли, там больше никого не было.