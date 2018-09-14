По делу о пожаре в «Зимней вишне» задержана 12-я подозреваемая

Бывший заместитель главы стройнадзора Кемеровской области Светлана Шенгерей задержана в рамках расследования уголовного дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным собеседника агентства, Шенгерей, занимавшаяся проверкой здания ТЦ в 2014 году, «могла намеренно по указанию руководства скрыть информацию о нарушениях в сфере пожарной безопасности». 14 сентября суд изберет меру пресечения задержанной.