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По делу о пожаре в «Зимней вишне» задержана 12-я подозреваемая

Интерфакс
06:59, 14 сентября 2018
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Бывший заместитель главы стройнадзора Кемеровской области Светлана Шенгерей задержана в рамках расследования уголовного дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным собеседника агентства, Шенгерей, занимавшаяся проверкой здания ТЦ в 2014 году, «могла намеренно по указанию руководства скрыть информацию о нарушениях в сфере пожарной безопасности». 14 сентября суд изберет меру пресечения задержанной.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. В результате возгорания погибли 60 человек, в том числе 37 детей.
В рамках расследования уголовного дела о пожаре уже арестованы 11 подозреваемых. Им предъявлены обвинения по статьям УК РФ «причинение смерти по неосторожности», «нарушение требований пожарной безопасности», «халатность» и «растрата».

Пожар в «Зимней вишне»

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