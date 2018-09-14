По делу о пожаре в «Зимней вишне» задержана 12-я подозреваемая
Бывший заместитель главы стройнадзора Кемеровской области Светлана Шенгерей задержана в рамках расследования уголовного дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По данным собеседника агентства, Шенгерей, занимавшаяся проверкой здания ТЦ в 2014 году, «могла намеренно по указанию руководства скрыть информацию о нарушениях в сфере пожарной безопасности». 14 сентября суд изберет меру пресечения задержанной.
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. В результате возгорания погибли 60 человек, в том числе 37 детей.
В рамках расследования уголовного дела о пожаре уже арестованы 11 подозреваемых. Им предъявлены обвинения по статьям УК РФ «причинение смерти по неосторожности», «нарушение требований пожарной безопасности», «халатность» и «растрата».