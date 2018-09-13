Законопроект об уголовной ответственности за увольнение работников предпенсионного возраста принят Госдумой в первом чтении

Государственная дума в первом чтении приняла законопроект об уголовной ответственности работодателей за увольнение работников предпенсионного возраста.

Документ предполагает введение для нарушителей штрафов в размере до 200 тысяч рублей или дохода за период до 18 месяцев или до 360 часов обязательных работ.

Законопроект также дает определение предпенсионного возраста: он наступает за пять лет до того, как человек получает право на пенсию по старости.