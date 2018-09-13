Врачи заподозрили у Петра Верзилова отравление лекарствами. Близкие говорят, что он ничего не принимал

Участник Pussy Riot, издатель «Медиазоны» Петр Верзилов, госпитализированный в тяжелом состоянии 11 сентября, отравился или мог быть отравлен лекарственными препаратами. Об этом «Медузе» рассказали его близкие со ссылкой на врачей.

Какие это были лекарства, неизвестно; врачи в качестве примера называют . Родственники Верзилова сказали «Медузе», что уверены «на тысячу процентов», что он по своей воле никаких препаратов не принимал.

Петр Верзилов остается в тяжелом состоянии. Врачи говорят, что динамика положительная и угрозы его жизни нет. По словам его близких, он пока не говорил с ними и «реагировал только глазами».