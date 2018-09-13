Ватикан начал расследование мошенничества в Сикстинской капелле

Папа римский Франциск разрешил провести расследование финансовых преступлений, в которых подозревают административного директора и руководителя мужского хора Сикстинской капеллы. Расследование началось несколько месяцев назад и сейчас продолжается, пишет Reuters со ссылкой на заявление Ватикана.

Ватикан выпустил заявление после того, как о финансовых нарушениях в Сикстинской капелле сообщила итальянская газета La Stampa. По ее информации, менеджера Микеланджело Нарделлу и директора хора, священника Массимо Паломбеллу подозревают в растрате, мошенничестве и отмывании денег. Газета отмечала, что они направляли деньги капеллы на личные счета в банках Италии.

Пока что ни один из двух подозреваемых не комментировал сообщения о возможных финансовых преступлениях.