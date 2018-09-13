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Минфин США ввел санкции против российской компании из Владивостока, которую контролируют граждане КНДР

Минфин США
16:58, 13 сентября 2018
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Минфин США ввел санкции против российской компании Volasys Silver Star в рамках мер против Северной Кореи.

По данным США, эта компания была основана в начале 2017 года сотрудником China Silver Star — китайской IT-компании, которая, по данным США, контролируется КНДР (против нее также введены санкции). США считают, что в Volasys Silver Star работают сотрудники, переехавшие из Китая, и что компания заработала за год «сотни тысяч долларов».

Обе компании попали под санкции за участие в экспорте рабочей силы из КНДР, в том числе с целью заработка денег для северокорейского правительства или правящей партии, а также за работу в северокорейской IT-индустрии.

Санкции США против КНДР связаны с ядерными и ракетными испытаниями, которые проводил Пхеньян. В 2018 году отношения между КНДР и США улучшились; лидеры обеих стран встретились впервые в истории.

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