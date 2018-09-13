Минфин США ввел санкции против российской компании из Владивостока, которую контролируют граждане КНДР

Минфин США ввел санкции против российской компании Volasys Silver Star в рамках мер против Северной Кореи.

По данным США, эта компания была основана в начале 2017 года сотрудником China Silver Star — китайской IT-компании, которая, по данным США, контролируется КНДР (против нее также введены санкции). США считают, что в Volasys Silver Star работают сотрудники, переехавшие из Китая, и что компания заработала за год «сотни тысяч долларов».

Обе компании попали под санкции за участие в экспорте рабочей силы из КНДР, в том числе с целью заработка денег для северокорейского правительства или правящей партии, а также за работу в северокорейской IT-индустрии.