Минфин США ввел санкции против российской компании из Владивостока, которую контролируют граждане КНДР
Минфин США ввел санкции против российской компании Volasys Silver Star в рамках мер против Северной Кореи.
По данным США, эта компания была основана в начале 2017 года сотрудником China Silver Star — китайской IT-компании, которая, по данным США, контролируется КНДР (против нее также введены санкции). США считают, что в Volasys Silver Star работают сотрудники, переехавшие из Китая, и что компания заработала за год «сотни тысяч долларов».
Обе компании попали под санкции за участие в экспорте рабочей силы из КНДР, в том числе с целью заработка денег для северокорейского правительства или правящей партии, а также за работу в северокорейской IT-индустрии.
Санкции США против КНДР связаны с ядерными и ракетными испытаниями, которые проводил Пхеньян. В 2018 году отношения между КНДР и США улучшились; лидеры обеих стран встретились впервые в истории.