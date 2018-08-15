США ввели санкции против российской компании из-за Северной Кореи
Минфин США ввел санкции против ряда зарубежных компаний, в том числе российского ООО «Профинет», в рамках санкций против КНДР. В список включен и руководитель компании Василий Колчанов.
ООО «Профинет», согласно официальному сайту, занимается обслуживанием судов в российских дальневосточных портах. В Минфине США утверждают, что «Профинет» по крайней мере шесть раз оказывал услуги судам под флагом КНДР, в том числе включенным в санкционный список судам, перевозившим нефтепродукты.
Санкции США против КНДР связаны с ядерными и ракетными испытаниями, которые проводил Пхеньян. Санкции против «Профинета» были введены в рамках указа президента США, подписанного в сентябре 2017 года после летних испытаний. В 2018 году отношения между КНДР и США улучшились; лидеры обеих стран встретились впервые в истории.
США с 2014 года вводит санкции против российских граждан и компаний в связи с присоединением Крыма, ситуацией на Украине и предполагаемым вмешательством России в выборы в США.