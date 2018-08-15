США ввели санкции против российской компании из-за Северной Кореи

Минфин США ввел санкции против ряда зарубежных компаний, в том числе российского ООО «Профинет», в рамках санкций против КНДР. В список включен и руководитель компании Василий Колчанов.

ООО «Профинет», согласно официальному сайту, занимается обслуживанием судов в российских дальневосточных портах. В Минфине США утверждают, что «Профинет» по крайней мере шесть раз оказывал услуги судам под флагом КНДР, в том числе включенным в санкционный список судам, перевозившим нефтепродукты.