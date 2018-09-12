Трамп подписал указ о санкциях за иностранное вмешательство в выборы
Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против иностранных граждан или компаний, подозреваемых спецслужбами во вмешательстве в американские выборы. Об этом сообщает Reuters.
Санкции будут включать заморозку активов, ограничение доступа к финансовой системе США и запрет американцам на инвестиции в попавшие под эти меры компании.
Решение о введении санкций в соответствии с указом будут принимать Госдеп и Минфин США, заявил советник Трампа Джон Болтон.
В начале августа группа американских сенаторов (среди них был покойный Джон Маккейн) подготовила законопроект «О защите от агрессии Кремля», необходимость которого объяснили якобы продолжающимися попытками России вмешаться в выборы.
США обвиняют Россию во вмешательстве в выборы президента 2016 года; в Москве эти обвинения категорически отвергают. США уже вводили против РФ санкции в связи с предполагаемым вмешательством — в том числе против сотрудников «фабрики троллей» и руководства ГРУ.