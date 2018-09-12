Трамп подписал указ о санкциях за иностранное вмешательство в выборы

Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против иностранных граждан или компаний, подозреваемых спецслужбами во вмешательстве в американские выборы. Об этом сообщает Reuters.

Санкции будут включать заморозку активов, ограничение доступа к финансовой системе США и запрет американцам на инвестиции в попавшие под эти меры компании.

Решение о введении санкций в соответствии с указом будут принимать Госдеп и Минфин США, заявил советник Трампа Джон Болтон.