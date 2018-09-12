Суд прибавил к сроку ареста Сергея Удальцова четыре дня — столько он пролежал в больнице из-за голодовки
Мещанский суд Москвы прибавил к 30-дневному сроку ареста координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова четыре дня, которые он пробыл в больнице из-за голодовки.
«Суд определил, что срок нахождения Удальцова на лечении не подлежит включению в срок назначенного ему наказания в виде административного ареста», — цитирует «Интерфакс» представителя суда.
Сергей Удальцов был арестован 14 августа к по обвинению в повторном нарушении порядка организации митингов. После ареста он объявил сухую голодовку, с тех пор его трижды госпитализировали из изолятора в больницу. 4 сентября из-за плохого самочувствия он решил начать пить воду, но не отказался от голодовки.