Сергей Удальцов прекратил сухую голодовку

Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, находящийся под арестом, прекратил сухую голодовку в СИЗО. Об этом журналистам сообщила его супруга Анастасия Удальцова.

«Вчера в связи с плохим самочувствием и неудовлетворительными показателями, с которыми его выписали в понедельник из больницы, он начал пить, но голодовку прекращать не планирует», — рассказала она.