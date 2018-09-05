Сергей Удальцов прекратил сухую голодовку
Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, находящийся под арестом, прекратил сухую голодовку в СИЗО. Об этом журналистам сообщила его супруга Анастасия Удальцова.
«Вчера в связи с плохим самочувствием и неудовлетворительными показателями, с которыми его выписали в понедельник из больницы, он начал пить, но голодовку прекращать не планирует», — рассказала она.
14 августа Сергей Удальцов был арестован на 30 суток по обвинению в повторном нарушении порядка организации митингов. После ареста он объявил сухую голодовку, с тех пор его трижды госпитализировали из изолятора в больницу.