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Сергей Удальцов прекратил сухую голодовку

РИА Новости
08:25, 5 сентября 2018
Надежный источник

Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, находящийся под арестом, прекратил сухую голодовку в СИЗО. Об этом журналистам сообщила его супруга Анастасия Удальцова.

«Вчера в связи с плохим самочувствием и неудовлетворительными показателями, с которыми его выписали в понедельник из больницы, он начал пить, но голодовку прекращать не планирует», — рассказала она.

14 августа Сергей Удальцов был арестован на 30 суток по обвинению в повторном нарушении порядка организации митингов. После ареста он объявил сухую голодовку, с тех пор его трижды госпитализировали из изолятора в больницу.

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