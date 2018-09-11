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«Я обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную». Глава Росгвардии вызвал Навального на дуэль

РИА Новости
08:59, 11 сентября 2018
Надежный источник

Глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал на дуэль политика Алексея Навального в ответ на опубликованные Фондом борьбы с коррупцией данные о нарушениях ведомства при закупках. 

«В отношении меня вы допустили оскорбительные, клеветнические размышления, в офицерской среде не принято просто так прощать. Испокон веков подлеца били по лицу, вызывали на дуэль. Господин Навальный, нам же никто не мешает вернуть хотя бы часть этих традиций, я имею в виду сатисфакцию. Я просто вызываю вас на поединок — на ринг, татами, куда угодно, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную», — сказал Золотов.

«Не будите лихо, господин Навальный!» Обращение главы Росгвардии
Meduza

При этом Золотов признал, что коррупционные недостатки в ведомстве действительно существуют, однако Росгвардия с ними борется. 

ФБК 23 августа опубликовал расследование о нарушениях при закупках питания для Росгвардии. Как выяснили сотрудники фонда, после того как в декабре 2017 года единственным поставщиком стал ООО «Мясокомбинат «Дружба народов», цены на базовые продукты выросли в два-три раза. Владельцем «Дружбы народов» числится Борис Кантемиров — бывший начальник Центрального архива внутренних войск МВД, на базе которых была создана Росгвардия. 

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