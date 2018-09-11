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«Ведомости» сообщили, что Кремль добивается отставки главы Хакасии Виктора Зимина. Он это отрицает

Ведомости
05:34, 11 сентября 2018
Требует подтверждения
Обновлено. Глава Хакасии Виктор Зимин заявил, что ему не поступало предложений из Кремля покинуть пост до второго тура голосования. Зимин сказал, что уверен в своей победе, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Кремль хочет, чтобы кандидат от «Единой России» на губернаторских выборах в Хакасии, действующий глава региона Виктор Зимин покинул свой пост до проведения второго тура выборов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

По словам одного из собеседников, в Хакасии сложилась «неуправляемая ситуация». «Там введено внешнее финансовое управление, нет денег на зарплаты бюджетникам. Администрация президента хочет, чтобы Зимин написал заявление об уходе до второго тура: пусть там будет кто угодно, лишь бы не он», — сказал источник.

В Кремле пришли к выводу, что Зимин не способен выиграть губернаторские выборы, утверждает второй источник «Ведомостей». Что касается других регионов, где пройдет второй тур губернаторских выборов, в Приморье поддержку власти получит Андрей Тарасенко, утверждает собеседник газеты. В отношении кандидатов в губернаторы Хабаровского края Вячеслава Шпорта и Владимирской области Светланы Орловой «есть сомнения».

Из этой ситуации нужно делать содержательные выводы, считает другой человек, близкий к администрации: «Партийная система не работает, в Хакасии и Владимирской области во второй тур вышли технические кандидаты. КПРФ оказывается второй партией, но в ней нет нормальных управленческих кадров, их и в „Единой России“ немного». Пенсионная реформа оказала очень сильное влияние, признает собеседник.

Ведомости
В Хабаровском крае, Приморье, Хакасии и Владимирской области 9 сентября не смогли выбрать губернаторов в первом туре. Во всех этих регионах кандидаты от «Единой России» не набрали необходимых для победы в первом туре 50% + 1 голос.
Центризбирком порекомендовал провести второй тур губернаторских выборов во всех четырех регионах 23 сентября.

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