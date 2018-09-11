«Ведомости» сообщили, что Кремль добивается отставки главы Хакасии Виктора Зимина. Он это отрицает
Обновлено. Глава Хакасии Виктор Зимин заявил, что ему не поступало предложений из Кремля покинуть пост до второго тура голосования. Зимин сказал, что уверен в своей победе, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Кремль хочет, чтобы кандидат от «Единой России» на губернаторских выборах в Хакасии, действующий глава региона Виктор Зимин покинул свой пост до проведения второго тура выборов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.
По словам одного из собеседников, в Хакасии сложилась «неуправляемая ситуация». «Там введено внешнее финансовое управление, нет денег на зарплаты бюджетникам. Администрация президента хочет, чтобы Зимин написал заявление об уходе до второго тура: пусть там будет кто угодно, лишь бы не он», — сказал источник.
В Кремле пришли к выводу, что Зимин не способен выиграть губернаторские выборы, утверждает второй источник «Ведомостей». Что касается других регионов, где пройдет второй тур губернаторских выборов, в Приморье поддержку власти получит Андрей Тарасенко, утверждает собеседник газеты. В отношении кандидатов в губернаторы Хабаровского края Вячеслава Шпорта и Владимирской области Светланы Орловой «есть сомнения».
Из этой ситуации нужно делать содержательные выводы, считает другой человек, близкий к администрации: «Партийная система не работает, в Хакасии и Владимирской области во второй тур вышли технические кандидаты. КПРФ оказывается второй партией, но в ней нет нормальных управленческих кадров, их и в „Единой России“ немного». Пенсионная реформа оказала очень сильное влияние, признает собеседник.