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Сестру и брата из Владимирской области осудили за склонение к самоубийству в «группах смерти»

Прокуратура Владимирской области
09:30, 11 сентября 2018
Надежный источник

Брата и сестру из Владимирской области признали виновными в склонении подростков к самоубийству в «группах смерти» во «ВКонтакте». Об этом сообщает областная прокуратура.

Суд установил, что в 2017 году 28-летняя подсудимая и ее 20-летний брат переписывались с подростками в «группах смерти», называя себя кураторами игры «суицидальной направленности». Позже женщина создала собственную игру, в которой предлагалось выполнять задания, «направленные на причинение себе телесных повреждений».

Как сообщает управление СК по Владимирской области, потерпевшими по делу признаны двое подростков — 13-летняя девочка и 15-летний мальчик из других регионов.

Подсудимые признали вину. Женщина получила пять лет и один месяц лишения свободы, ее брат — два года лишения свободы условно.

В 2017 году в России приняли закон об уголовной ответственности за создание «групп смерти». По нему в УК появились новые статьи — о склонении к самоубийству и о вовлечении несовершеннолетних в деятельность, которая угрожает их жизни.
Закон был принят после материалов «Новой газеты», в которых утверждалось, что из-за так называемых «групп смерти» в соцсетях подростки массово совершают самоубийства.

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