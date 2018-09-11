Сестру и брата из Владимирской области осудили за склонение к самоубийству в «группах смерти»

Брата и сестру из Владимирской области признали виновными в склонении подростков к самоубийству в «группах смерти» во «ВКонтакте». Об этом сообщает областная прокуратура.

Суд установил, что в 2017 году 28-летняя подсудимая и ее 20-летний брат переписывались с подростками в «группах смерти», называя себя кураторами игры «суицидальной направленности». Позже женщина создала собственную игру, в которой предлагалось выполнять задания, «направленные на причинение себе телесных повреждений».

Как сообщает управление СК по Владимирской области, потерпевшими по делу признаны двое подростков — 13-летняя девочка и 15-летний мальчик из других регионов.

Подсудимые признали вину. Женщина получила пять лет и один месяц лишения свободы, ее брат — два года лишения свободы условно.