Российским военнослужащим запретят рассказывать в интернете о своей службе

В России военнослужащим собираются запретить размещать в интернете и в СМИ информацию о себе, своих сослуживцах или самой службе. Законопроект, вносящий соответствующие поправки в закон «О статусе военнослужащих», подготовило правительство. Он внесен на рассмотрение Госдумы.

Речь, в числе прочего, идет о «фото- и видеоматериалах, а также данных геолокации».

Нарушителям запрета, говорится в пояснительной записке, будет грозить дисциплинарная ответственность, а военным-контрактникам еще и увольнение со службы.

Необходимость внесения поправок в закон «О статусе военнослужащего» в пояснительной записке связывают со спецоперацией в Сирии.