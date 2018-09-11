Российским военнослужащим запретят рассказывать в интернете о своей службе
В России военнослужащим собираются запретить размещать в интернете и в СМИ информацию о себе, своих сослуживцах или самой службе. Законопроект, вносящий соответствующие поправки в закон «О статусе военнослужащих», подготовило правительство. Он внесен на рассмотрение Госдумы.
Речь, в числе прочего, идет о «фото- и видеоматериалах, а также данных геолокации».
Нарушителям запрета, говорится в пояснительной записке, будет грозить дисциплинарная ответственность, а военным-контрактникам еще и увольнение со службы.
Необходимость внесения поправок в закон «О статусе военнослужащего» в пояснительной записке связывают со спецоперацией в Сирии.
Еще до того, как Россия в сентябре 2015 года официально объявила о начале операции в Сирии расследователи заявляли о присутствии российских военных в Сирии, в том числе на основании фотографий из соцсетей.
Также активисты Conflict Intelligence Team и другие независимые расследователи рассказывали об участии российских военных в боевых действиях на юго-востоке Украины на основании информации из соцсетей военных. Участие регулярных российских военных частей в боевых действиях в Донбассе Москва категорически отрицает.
Минобороны ранее рекомендовало военным перестать использовать соцсети и отключить в телефонах геолокацию. Также предполагалось ограничить использование военными смартфонов. Требование не делиться информацией о службе также предлагалось распространить и на членов семей военных.