Российские военные заявили о «постановочных съемках» химической атаки в провинции Идлиб

«Специально для „натуральности“ съемок и оперативного сбора „ “ проб грунта утром в Джиср-эш-Шугур из населенного пункта Хербет-эль-Джауз боевиками были доставлены две емкости с отравляющим веществом на основе хлора», — говорится в сообщении.

В провинции Идлиб идут съемки «постановочной провокации», цель которой — обвинить правительственные войска в использовании химического оружия, объявил российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

Российское Минобороны и постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее заявляли, что в Идлибе готовится инсценировка химической атаки. США, по версии Минобороны, планируют использовать инсценировку применения химического оружия для нанесения ракетных ударов по Сирии.

В начале апреля «Белые каски» заявляли, что войска Башара Асада провели химическую атаку в пригороде Дамаска. США в ответ на это нанесли серию авиаударов по базам сирийских военных. Минобороны РФ тогда утверждало, что атака была инсценировкой.

Провинция Идлиб — последний сирийский регион, который не контролируют правительственные войска (за исключением районов, где присутствуют военнослужащие США). С конца августа появляются сообщения, что войска Асада готовят широкомасштабное наступление на Идлиб.