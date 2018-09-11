На бывшего президента Армении Роберта Кочаряна завели новое уголовное дело

Бывший президент Армении Роберт Кочарян стал обвиняемым по делу о финансовых махинациях и отмывании денег. Об этом заявил директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян.

«Речь идет о нескольких сотнях миллионов долларов», — заявил он, пообещав, в частности, раскрыть данные о незаконной схеме, которая позволила семье Кочаряна приобрести гостиницу «Конгресс» в Ереване.

Также глава Службы национальной безопасности заявил, что в ближайшее время будет представлена информация о махинациях, осуществленных братом бывшего президента Армении Сержа Саргсяна — Александром Саргсяном.