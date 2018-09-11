На бывшего президента Армении Роберта Кочаряна завели новое уголовное дело
Бывший президент Армении Роберт Кочарян стал обвиняемым по делу о финансовых махинациях и отмывании денег. Об этом заявил директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян.
«Речь идет о нескольких сотнях миллионов долларов», — заявил он, пообещав, в частности, раскрыть данные о незаконной схеме, которая позволила семье Кочаряна приобрести гостиницу «Конгресс» в Ереване.
Также глава Службы национальной безопасности заявил, что в ближайшее время будет представлена информация о махинациях, осуществленных братом бывшего президента Армении Сержа Саргсяна — Александром Саргсяном.
Роберт Кочарян в начале июля был арестован по «делу 1 марта» о разгоне демонстрантов после президентских выборов в Армении в 2008 году. В середине августа Кочаряна отпустили из-под стражи после того, как Апелляционный суд Армении счел, что он как бывший глава государства обладает неприкосновенностью.
Пост премьер-министра Армении в настоящий момент занимает Никол Пашинян. Он пришел к власти в мае 2018 года, после того, как на фоне массовых акций протеста с поста премьер-министра ушел в отставку Серж Саргсян (ранее он много лет был президентом Армении).
По делу о беспорядках, произошедших в Армении 1 марта 2008 года, Пашинян был приговорен к семи годам заключения. За решеткой он провел два года, а затем вышел по амнистии.