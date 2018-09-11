«Интерфакс»: инаугурация Собянина пройдет в концертном зале «Зарядье». В 2013-м церемонию провели на Поклонной горе

Торжественная церемония вступления в должность мэра Москвы Сергея Собянина, набравшего 70% голосов на минувших выборах, пройдет в концертном зале парка «Зарядье», пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

В 2013 году инаугурация Собянина прошла в зале Славы музея Великой отечественной войны (сейчас — музея Победы) на Поклонной горе. Там также прошли концерт и митинг; оппозиция обвиняла городские власти в подвозе на Поклонную гору бюджетников.