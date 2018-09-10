Пустоты на космодроме Восточный образовались из-за спешки при строительстве

Пустоты в бетоне под башней обслуживания стартового комплекса ракеты-носителя «Союз-2» на космодроме Восточный появились из-за форсирования сроков проведения строительства и нарушения технологии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник на космодроме.

«Это ошибка Спецстроя — была нарушена технология заливки бетона из-за штурмовщины. <…> Спецстрой вел работы по заливке бетона зимой в совершенно неподходящих для этого условиях, просушивая бетон тепловыми пушками», — сказал источник.

По словам собеседника агентства, пустоты могли привести к перекосу башни обслуживания или просадке железнодорожных путей.