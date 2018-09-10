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Пустоты на космодроме Восточный образовались из-за спешки при строительстве

ТАСС
17:25, 10 сентября 2018
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Пустоты в бетоне под башней обслуживания стартового комплекса ракеты-носителя «Союз-2» на космодроме Восточный появились из-за форсирования сроков проведения строительства и нарушения технологии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник на космодроме. 

«Это ошибка Спецстроя — была нарушена технология заливки бетона из-за штурмовщины. <…> Спецстрой вел работы по заливке бетона зимой в совершенно неподходящих для этого условиях, просушивая бетон тепловыми пушками», — сказал источник. 

По словам собеседника агентства, пустоты могли привести к перекосу башни обслуживания или просадке железнодорожных путей. 

Космодром Восточный ввели в эксплуатацию в 2016 году. Стартовый комплекс для ракет-носителей «Союз-2» построили за девять миллиардов рублей. 
На ликвидацию пустот будет потрачено чуть менее 4,6 миллиона рублей. Конкурс на проведение работ выиграла компания «Адонис» из Благовещенска. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», уставной капитал компании составляет 24 тысячи рублей.

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