Пустоты на космодроме Восточный образовались из-за спешки при строительстве
Пустоты в бетоне под башней обслуживания стартового комплекса ракеты-носителя «Союз-2» на космодроме Восточный появились из-за форсирования сроков проведения строительства и нарушения технологии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник на космодроме.
«Это ошибка Спецстроя — была нарушена технология заливки бетона из-за штурмовщины. <…> Спецстрой вел работы по заливке бетона зимой в совершенно неподходящих для этого условиях, просушивая бетон тепловыми пушками», — сказал источник.
По словам собеседника агентства, пустоты могли привести к перекосу башни обслуживания или просадке железнодорожных путей.
Космодром Восточный ввели в эксплуатацию в 2016 году. Стартовый комплекс для ракет-носителей «Союз-2» построили за девять миллиардов рублей.
На ликвидацию пустот будет потрачено чуть менее 4,6 миллиона рублей. Конкурс на проведение работ выиграла компания «Адонис» из Благовещенска. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», уставной капитал компании составляет 24 тысячи рублей.