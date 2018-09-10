ФСБ задержала участника ИГ. Его подозревают в планировании убийства донецкого ополченца по заданию СБУ

ФСБ сообщила о задержании члена террористической организации «Исламское государство», который по заданию украинских спецслужб планировал убийство одного из лидеров ополчения самопровозглашенной ДНР.

Подозреваемый — уроженец Дагестана Меджид Магомедов — был задержан 9 сентября. По информации ФСБ, он планировал убить живущего в Смоленской области командира одного из подразделений вооруженных сил ДНР. Магомедов действовал по заданию Службы безопасности Украины и руководителей запрещенной в России украинской организации «Правый сектор», утверждает ФСБ.

Магомедов сообщил, что украинские спецслужбы оказывают помощь боевикам ИГ на территории Украины; в частности, речь идет о финансировании, поставках оружия и взрывчатки для организации терактов в России, утверждает ФСБ. По информации задержанного, спецслужбы Украины задействуют членов ИГ для убийства лидеров ополчения самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Обновление. В Службе безопасности Украины назвали информацию ФСБ «очередным фейком», который «просто смешно комментировать».