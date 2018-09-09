Прокуратура США признала, что Мария Бутина не предлагала секс в обмен на должность
Сотрудники американской прокуратуры заявили, что ранее ошибочно истолковали СМС, в которых Мария Бутина якобы предлагала оказать интимные услуги в обмен на работу в «организации, представляющей для нее особый интерес». Защита ранее заявляла, что это был не более чем дружеский обмен шутливыми репликами.
Обвинение настаивает, что этого недостаточно для того, чтобы изменить меру пресечения. По мнению прокуратуры, если Бутина будет отпущена из-под ареста, она может попытаться сбежать от преследования.
В 2015 году американский знакомый Марии Бутиной с инициалами ДК, который долгое время работал на созданную ей организацию «Право на оружие», спросил, чем она отблагодарит его за то, что он застраховал ее машину. «Сексом, — отвечает Бутина. — Больше у меня ничего нет». На что тот ответил, это его не интересует.
Бутина была задержана 15 июля. США обвиняют ее в деятельности в качестве иностранного агента без соответствующей регистрации и сговоре с целью продвижения стратегических интересов России в Вашингтоне.