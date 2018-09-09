Прокуратура США признала, что Мария Бутина не предлагала секс в обмен на должность

Сотрудники американской прокуратуры заявили, что ранее ошибочно истолковали СМС, в которых Мария Бутина якобы предлагала оказать интимные услуги в обмен на работу в «организации, представляющей для нее особый интерес». Защита ранее заявляла, что это был не более чем дружеский обмен шутливыми репликами.

Обвинение настаивает, что этого недостаточно для того, чтобы изменить меру пресечения. По мнению прокуратуры, если Бутина будет отпущена из-под ареста, она может попытаться сбежать от преследования.