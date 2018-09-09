Президент Молдавии попал в аварию

Президент Молдавии Игорь Додон попал в автомобильную аварию. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генеральный инспекторат полиции страны, авария произошла в районе Хынчешть в воскресенье утром. Машина, в которой ехал глава государства, перевернулась.

В Службе государственной охраны Молдавии сообщили, что Додон пострадал незначительно, отделавшись синяками и царапинами. Он уже выписан из больницы. В аварии серьезно пострадала мать президента. Сын главы государства также остается в больнице, но его состояние оценивается как «удовлетворительное».