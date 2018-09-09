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Президент Молдавии попал в аварию

Интерфакс
12:21, 9 сентября 2018
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Президент Молдавии Игорь Додон попал в автомобильную аварию. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генеральный инспекторат полиции страны, авария произошла в районе Хынчешть в воскресенье утром. Машина, в которой ехал глава государства, перевернулась.

В Службе государственной охраны Молдавии сообщили, что Додон пострадал незначительно, отделавшись синяками и царапинами. Он уже выписан из больницы. В аварии серьезно пострадала мать президента. Сын главы государства также остается в больнице, но его состояние оценивается как «удовлетворительное».

Возможной причиной происшествия стало то, что водители не справились с управлением на скользкой дороге во время дождя.
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