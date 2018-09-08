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СК возбудил уголовное дело об избиении заключенных в керченской ИК-2

Гулаг-инфо
18:08, 8 сентября 2018
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Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий после сообщений об избиении заключенных в исправительной колонии № 2 в Керчи, сообщает «Гулаг-инфо».

В июле более 70 заключенных ИК-2 пожаловались правозащитникам на избиения в колонии, заявив, что это происходило в помещениях, где нет видеокамер. По словам пострадавших, из-за пыток несколько заключенных пытались совершить самоубийство. Кроме того, осужденные рассказали о вымогательствах.

Получив эту информацию, «Гулаг-инфо» попросил СК провести проверку в колонии.

В последние месяцы СК возбудил целый ряд уголовных дел о пытках заключенных в российских колониях. В частности, расследуются дела об избиении осужденных в ИК-5 в Забайкальском крае и о пытках заключенного Евгения Макарова в ярославской ИК-1.
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