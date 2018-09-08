СК возбудил уголовное дело об избиении заключенных в керченской ИК-2
Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий после сообщений об избиении заключенных в исправительной колонии № 2 в Керчи, сообщает «Гулаг-инфо».
В июле более 70 заключенных ИК-2 пожаловались правозащитникам на избиения в колонии, заявив, что это происходило в помещениях, где нет видеокамер. По словам пострадавших, из-за пыток несколько заключенных пытались совершить самоубийство. Кроме того, осужденные рассказали о вымогательствах.
Получив эту информацию, «Гулаг-инфо» попросил СК провести проверку в колонии.