СК возбудил уголовное дело об избиении заключенных после поражения сборной России по футболу

Следственный комитет возбудил уголовное дело об избиении заключенных в исправительной колонии № 5 в Забайкальском крае. Об этом «Медиазоне» сообщила юрист правозащитной организации «Зона права» Анастасия Коптеева.

Уголовное дело по части 3 статьи 286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств) возбуждено в отношении неустановленных сотрудников.