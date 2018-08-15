СК возбудил уголовное дело об избиении заключенных после поражения сборной России по футболу
Следственный комитет возбудил уголовное дело об избиении заключенных в исправительной колонии № 5 в Забайкальском крае. Об этом «Медиазоне» сообщила юрист правозащитной организации «Зона права» Анастасия Коптеева.
Уголовное дело по части 3 статьи 286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств) возбуждено в отношении неустановленных сотрудников.
В начале августа двое осужденных ИК-5 рассказали, что их избили сотрудники колонии, расстроенные поражением сборной России от Хорватии на чемпионате мира по футболу. Позже «Дождь» опубликовал рассказ еще одного заключенного о пытках.