РПЦ пригрозила разорвать отношения с Константинополем, если украинская церковь получит независимость

Московский патриархат прервет связи с Константинопольским патриархатом в случае дарования Украинской православной церкви, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире канала «Россия 24».

«Когда таким наглым и циничным образом вмешиваются в дела , это не только заводит ситуацию в тупик, но и грозит расколом всего мирового православия», — сказал митрополит Иларион.

Он подчеркнул, что в РПЦ считают исчерпанными «средства церковной дипломатии» в отношениях с Константинопольской церковью.