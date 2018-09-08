РПЦ пригрозила разорвать отношения с Константинополем, если украинская церковь получит независимость
Московский патриархат прервет связи с Константинопольским патриархатом в случае дарования автокефалии Украинской православной церкви, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире канала «Россия 24».
«Когда таким наглым и циничным образом вмешиваются в дела поместной православной церкви, это не только заводит ситуацию в тупик, но и грозит расколом всего мирового православия», — сказал митрополит Иларион.
Он подчеркнул, что в РПЦ считают исчерпанными «средства церковной дипломатии» в отношениях с Константинопольской церковью.
Президент Украины Петр Порошенко попросил Константинопольский патриархат предоставить автокефалию Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП). РПЦ выступает против этого. Сейчас большинство приходов на Украине принадлежат Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), которая подчиняется Москве.
Константинопольский патриархат 7 сентября назначил двух экзархов в Киеве «в рамках подготовки к предоставлению автокефалии» УПЦ КП. Московский патриархат заявил, что это нарушает церковные каноны, запрещающие епископам одной поместной церкви вмешиваться во внутренние дела другой.
8 сентября стало известно, что управляющему делами Московской патриархии митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Варсонофию отказали в визе для поездки в Грецию. Ранее об отказах сообщали и другие российские священники. По данным источников «Русской службы Би-би-си», это связано с конфликтом Московского и Константинопольского патриархатов.