Греция отказала в визе управляющему делами Московской патриархии

Управляющему делами Московской патриархии митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Варсонофию отказали в визе для поездки в Грецию, сообщает «Интерфакс».

В управлении делами патриархии сообщили, что ранее митрополит ежегодно совершал паломничество на , но в этот раз визу получить не удалось.

При этом в управлении подчеркнули, что речь идет о «гражданской визе», а не об отказе в посещении Афона, которое дают церковные власти.