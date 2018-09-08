Греция отказала в визе управляющему делами Московской патриархии
Управляющему делами Московской патриархии митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Варсонофию отказали в визе для поездки в Грецию, сообщает «Интерфакс».
В управлении делами патриархии сообщили, что ранее митрополит ежегодно совершал паломничество на Афон, но в этот раз визу получить не удалось.
При этом в управлении подчеркнули, что речь идет о «гражданской визе», а не об отказе в посещении Афона, которое дают церковные власти.
В начале августа несколько российских православных священников пожаловались на сложности с получением шенгенских виз через консульство Греции. Это произошло вскоре после того, как Греция выслала двух российских дипломатов, обвинив их во вмешательстве во внутренние дела и попытке подкупа чиновников.
Источники «Русской службы Би-би-си» заявили, что отказ в выдаче виз священникам связан с конфликтом Московского и Константинопольского патриархатов вокруг автокефалии Украинской церкви.