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Греция отказала в визе управляющему делами Московской патриархии

Интерфакс
16:57, 8 сентября 2018
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Управляющему делами Московской патриархии митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Варсонофию отказали в визе для поездки в Грецию, сообщает «Интерфакс».

В управлении делами патриархии сообщили, что ранее митрополит ежегодно совершал паломничество на Афон, но в этот раз визу получить не удалось.

При этом в управлении подчеркнули, что речь идет о «гражданской визе», а не об отказе в посещении Афона, которое дают церковные власти.

В начале августа несколько российских православных священников пожаловались на сложности с получением шенгенских виз через консульство Греции. Это произошло вскоре после того, как Греция выслала двух российских дипломатов, обвинив их во вмешательстве во внутренние дела и попытке подкупа чиновников.
Источники «Русской службы Би-би-си» заявили, что отказ в выдаче виз священникам связан с конфликтом Московского и Константинопольского патриархатов вокруг автокефалии Украинской церкви.

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