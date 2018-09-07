WikiLeaks составил портрет участника «сопротивления» Трампу в Белом доме

Сотрудники WikiLeaks на основе лингвистического анализа установили основные характерные черты анонимного сотрудника Белого дома, который написал для The New York Times колонку о «сопротивлении внутри администрации Дональда Трампа».

Анализ показал, что с вероятностью 58% это человек старшего поколения. Скорее всего, это мужчина (вероятность 66–87%), который придерживается консервативных взглядов (92%).

Эксперты WikiLeaks призвали всех источников, которые хотят сохранить свою анонимность, использовать различные техники, которые мешают раскрыть их личность на основе лингвистического анализа.