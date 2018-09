Газета The New York Times опубликовала в разделе «Мнения» анонимное письмо высокопоставленного сотрудника Белого дома, рассказавшего, что многие чиновники администрации президента стремятся подорвать курс, который проводит Дональд Трамп. В NYT отметили, что знают имя автора колонки, но не станут его раскрывать. После публикации Трамп назвал своего подчиненного «слабаком», а пресс-секретарь Белого дома призвала автора статьи уйти в отставку.

«Корень проблемы — это безнравственность президента»

Колонка в The New York Times озаглавлена «Я часть сопротивления внутри администрации Трампа» («I Am Part of the Resistance Inside the Trump Administration»). Ее автор пишет, что работает на Дональда Трампа, но, как и многие другие, стремится помешать президенту проводить его политику.

Во время своего президентства Трамп столкнулся с испытанием, которого не знали другие американские лидеры, говорится в колонке. «Дилемма — которую он полностью не осознает — в том, что многие высокопоставленные чиновники в его собственной администрации старательно работают изнутри, чтобы расстроить его повестку и его худшие устремления», — утверждает автор статьи.

«Корень проблемы — это безнравственность президента», — говорится в колонке. Сотрудники Трампа знают, что он не придерживается принципов, на которые ссылается при принятии решений. Кроме того, он склонен кардинально менять свою позицию. «Буквально невозможно сказать, что будет у него на уме через минуту», — привел автор статьи слова своего коллеги, сказанные после совещания, на котором президент США изменил свое мнение по важному политическому вопросу.

Многие высокопоставленные чиновники в Белом доме конфиденциально говорят, что не доверяют Трампу, говорится в колонке. В своей работе они пытаются действовать независимо от его прихотей. Некоторые помощники Трампа, по словам автора статьи, многое сделали, чтобы помешать — пусть и не всегда успешно — принять плохие решения, на которых настаивал президент. «Это может быть слабым утешением в эпоху хаоса, но американцы должны знать, что в комнате есть взрослые. И мы пытаемся сделать то, что правильно, даже если Дональд Трамп не уйдет», — отметил чиновник.

Как результат, американская администрация ведет двойную политику. Автор колонки пишет, что во внешней политике Дональд Трамп поддерживает диктаторов, «таких как президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын». При этом он «мало демонстрирует, что искренне ценит связи» с союзниками США. Но остальные сотрудники администрации работают в другом направлении.

Например, Трамп не хотел, чтобы из США в марте 60 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже. «Он неделями жаловался на то, что высокопоставленные сотрудники администрации позволили ему вступить в дальнейшую конфронтацию с Россией, и остался недоволен тем, что Соединенные Штаты продолжили вводить санкции в отношении этой страны из-за ее враждебных действий. Но его команда национальной безопасности лучше понимала — такие действия были нужны, чтобы привлечь Москву к ответственности», — пишет чиновник.

По словам автора колонки, в администрации Трампа звучали предложения о его импичменте, но никто не хотел, чтобы в стране начался конституционный кризис. «Мы сделаем все возможное, чтобы управлять администрацией правильно, до тех пор, пока все не закончится — так или иначе», — обещает сотрудник Белого дома.

«Измена?»

После публикации колонки в The New York Times президент США написал в твиттере: «Измена?» Затем он призвал руководство газеты «ради национальной безопасности» назвать имя «слабака», который написал статью.

Разговаривая с журналистами в Белом доме, Трамп заявил, что The New York Times выпустила «трусливую статью». «Когда вы говорите мне об анонимных людях в администрации, вероятно, это те, кто не способен работать и, скорее всего, находится здесь по ошибке», — сказал американский президент. Трамп заметил, что газета не любит его, и он относится к журналистам так же: «Я не люблю их, потому что они — очень нечестные люди». По словам Трампа, когда он покинет президентский пост через шесть с половиной лет, таким изданиям как The New York Times будет не о чем писать.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, в свою очередь, что автор колонки — трус, который на первое место ставит не страну, а себя, поэтому он «должен поступить правильно и уйти в отставку». «Мы разочарованы, но не удивлены тем, что в газете была опубликована эта жалкая, безрассудная и эгоистичная статья», — сказала пресс-секретарь. Она призвала издание принести извинения за публикацию.

Бывший сотрудник Белого дома Себастьян Горка заявил The Guardian, что, если бы такая статья вышла в 1917 или 1944 году, то это бы считалось «предательством в высшей степени». Еще один бывший сотрудник администрации сказал на условиях анонимности, что многих чиновников «огорошила» и насмешила публикация в The New York Times.

«Это неотъемлемая часть журналистики»

Исполнительный редактор отдела новостей The New York Times Дин Баке, работа которого не связана с разделом «Мнения», сказал изданию BuzzFeed, что публикация письма анонимного сотрудника Белого дома — это «неотъемлемая часть журналистики».

«По существу: журналисты Times теперь должны попытаться выяснить личность автора, которого нашли коллеги из „Мнений“ и пообещали защитить с помощью анонимности?» — задался вопросом еще один репортер газеты Джоди Кантор.

Другой сотрудник издания допустил, что публикация еще больше усилит ярость Трампа по отношению к The New York Times и американским СМИ в целом.

Кого подозревают в написании колонки?

По одному из самых популярных предположений, автором статьи мог быть вице-президент США Майк Пенс. Такой вывод сделали из-за слова «lodestar» («путеводная звезда»), которое употребляется в колонке. Это же слово часто использует Пенс.

Всего в написании колонки подозревают не менее 13 человек, подсчитал телеканал CNN, собравший разные предположения. Помимо Майка Пенса, в список попали: