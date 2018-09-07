Спасателей, тушивших пожар в «Зимней вишне», заподозрили в сговоре и попытках помешать следствию

Следственный комитет заподозрил сотрудников МЧС, которые участвовали в тушении пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, в сговоре для того, чтобы помешать расследованию. Об этом, как сообщает ТАСС, на судебном заседании о продлении ареста одному из обвиняемых заявил представитель СК.

Следователь утверждает, что в рядах МЧС есть «некая корпоративность», поскольку показания спасателей совпадают. «Мы считаем, что между ними есть сговор, чтобы вводить следствие в заблуждение и не давать данные, которые является фактическими», — заявил представитель СК. По его словам, проверка о наличии сговора уже проводилась, и сведения об этом есть в материалах дела.