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Сбербанк по ошибке указал номер телефона москвича в рекламе денежных переводов. Десятки людей перечислили ему деньги

VC
14:28, 7 сентября 2018
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Житель Москвы Игнат Голдман рассказал в фейсбуке, что Сбербанк разместил его номер телефона в рекламе сервиса денежных переводов с банком «Тинькофф». 

Из-за этого, по словам Голдмана, незнакомые люди начали присылать ему деньги. Дизайнер закрыл возможность перевода денег с карт Сбербанка — до этого, по его словам, ему успели перечислить около пяти тысяч рублей. По словам Голдмана, теперь он получает звонки с претензиями и угрозами от отправивших деньги.

Ну че, ребзя, вот и развязка первого сезона. Оказалось, что Сбербанк действительно использует мой номер телефона в...

Опубликовано Ignat Goldman Четверг, 6 сентября 2018 г.

Голдман заявил, что готов подать на банк в суд за незаконное использование персональных данных.

Дизайнер также обращает внимание на то, что в прошлом сотрудничал со Сбербанком на протяжении полугода. Однако, уверяет Голдман в комментариях к посту, к созданию рекламного макета с его номером телефона он никакого отношения не имеет.

Единый сервис денежных переводов по номеру телефона Сбербанк и «Тинькофф» запустили 13 июля. 
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