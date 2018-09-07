Мосгорсуд отклонил жалобы «Яндекса» на решение об удалении пиратского контента

Еще четыре аналогичные жалобы «Яндекса», сообщили в пресс-службе Мосгорсуда, будут рассмотрены во второй половине сентября.

«Яндекс», как сообщалось ранее, просил отменить обеспечительные меры, которые наложили из-за публикации ссылок на сериалы «Домашний арест», «Мистические истории», «Осторожно, земляне» и «Вне игры».

Московский городской суд отклонил жалобы «Яндекса» на решение по иску «Газпром-медиа», обязывающее компанию удалить ссылки на пиратские сайты с сериалами.

В августе несколько телеканалов, входящих в «Газпром-медиа», подали иски против «Яндекса», заявив, что поисковик показывает в выдаче пиратские ресурсы, где размещен контент медиахолдинга.

Мосгорсуд в рамках обеспечительных мер потребовал ограничить доступ к ссылкам с пиратским контентом. Роскомнадзор пригрозил «Яндексу» блокировкой, если это требование не будет выполнено.

«Яндекс» ссылки удалил, однако назвал решение суда необоснованным и обжаловал его.