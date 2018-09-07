Менеджер рэпера Гнойного рассказал о сотрудничестве с администрацией президента

Рэпер Гнойный (он же Слава КПСС и Соня Мармеладова, настоящее имя — Вячеслав Машнов) записал музыкальный ролик по заказу администрации президента РФ. Об этом Русской службе «Би-би-си» рассказал анонимный источник, близкий к ведомству, и подтвердил концертный директор рэпера Станислав Смольянинов.

Речь идет о видео «Sobolev diss challenge», которое было опубликовано на ютьюбе в апреле 2018 года и набрало с тех пор более семи миллионов просмотров. По словам источника, за производство ролика музыкант получил два миллиона рублей.

Менеджер Гнойного заявил, что сотрудничество с политтехнологами из администрации президента было разовым, поскольку гонорар за свою работу музыканты так и не получили. «Сумму в два миллиона рублей указана не совсем верно, но максимально приближена к реальной. Повторно мы не соглашались, потому что правительство не выплатило нам оговоренную сумму при первом сотрудничестве», — сказал Смольянинов.

В материале Би-би-си, посвященном рэперу Фейсу, также упоминаются другие артисты и видеоблогеры, которые, по данным источника в АП, сотрудничают с властями: Амиран Сардаров, Егор Крид, Николай Соболев, Саша Спилберг, Птаха, Юрий Хованский. Представители этих артистов опровергли или отказались комментировать информацию о выполнении заказов администрации президента РФ.