Координатор штаба Навального в Томске арестован на 25 суток за призывы на акцию 9 сентября
Координатор штаба Навального в Томске Андрей Фатеев отправлен под административный арест на 25 суток, сообщает «ОВД-Инфо».
Фатееву вменили повторное нарушение правил проведения акции (часть 8 статьи 20.2 КоАП) из-за призывов участвовать в митинге против пенсионной реформы, назначенном на 9 сентября.
По состоянию на момент написания заметки известно о как минимум девяти административных протоколах, составленных за призывы на акцию 9 сентября, а также двух уголовных делах.
9 сентября в разных городах России должна пройти акция против пенсионной реформы, объявленная сторонниками Алексея Навального. Сам Навальный в акции принять участие не сможет — в конце августа ему назначили 30 суток административного ареста из-за «Забастовки избирателей», прошедшей 28 января.