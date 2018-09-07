Диего Марадона устроился на работу в мексиканский футбольный клуб. У него уже есть трехлетний контракт с брестским «Динамо»

Бывший игрок сборной Аргентины Диего Марадона стал главным тренером мексиканского футбольного клуба «Дорадос де Синалоа». Об этом сообщается на сайте клуба.

В мае 2018 года Марадона подписал трехлетний контракт с белорусским клубом «Динамо-Брест», заняв пост председателя правления. Будет ли он совмещать две должности, неизвестно. Пресс-секретарь «Динамо» Ольга Хижинкова заявила РИА Новости, что клуб уточняет информацию о новой работе Марадоны.

Обновлено. Марадона будет совмещать работу в мексиканском и белорусском клубах, написал в твиттере его агент Матиас Морла.