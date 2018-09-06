Зачем открывать код антивируса?Партнерский материал

«Выглядит вполне здоровым». Омбудсмен — о состоянии Олега Сенцова, голодающего более 110 дней

Интерфакс
11:05, 6 сентября 2018
Надежный источник

Украинский режиссер Олег Сенцов, объявивший голодовку в колонии «Белый медведь» на Ямале, ни на что не жалуется и выглядит вполне здоровым. Об этом рассказал уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолий Сак, посетивший заключенного в колонии.

«Для человека, который находится в режиме голодовки 116 дней, выглядит вполне здоровым. Он адекватен, спокоен в общем. В добровольном порядке ему оказывается медикаментозная помощь. Когда я пришел к нему, он как раз лежал на капельнице», — цитирует «Интерфакс» заявление омбудсмена.

«Сенцов сказал, что во встречах с правозащитниками и представителями религиозных конфессий не нуждается. Дословно: „Видеть никого не хочу. Мне вполне достаточно общения с моим адвокатом и с вами“», — добавил Сак.

По словам обмудсмена, Сенцов «не намерен прекращать голодовку и готов идти до конца».

Олег Сенцов, осужденный на 20 лет тюрьмы по обвинению в терроризме, с 14 мая проводит бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги, требуя освободить всех украинских политзаключенных в России. По состоянию на 6 сентября голодовка Сенцова продолжается 116 дней.

Голодовка Олега Сенцова

новости

Землетрясение на острове Хоккайдо. Фотография

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Подкасты
Против геев, электричества и здравого смысла. Что за человек Герман Стерлигов?
25 минут
Сборник

Наши партнерские материалы