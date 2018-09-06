Украинский режиссер Олег Сенцов, объявивший голодовку в колонии «Белый медведь» на Ямале, ни на что не жалуется и выглядит вполне здоровым. Об этом рассказал уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолий Сак, посетивший заключенного в колонии.

«Для человека, который находится в режиме голодовки 116 дней, выглядит вполне здоровым. Он адекватен, спокоен в общем. В добровольном порядке ему оказывается медикаментозная помощь. Когда я пришел к нему, он как раз лежал на капельнице», — цитирует «Интерфакс» заявление омбудсмена.

«Сенцов сказал, что во встречах с правозащитниками и представителями религиозных конфессий не нуждается. Дословно: „Видеть никого не хочу. Мне вполне достаточно общения с моим адвокатом и с вами“», — добавил Сак.

По словам обмудсмена, Сенцов «не намерен прекращать голодовку и готов идти до конца».