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В Челябинске возбудили дело из-за еще не состоявшейся акции Навального против пенсионной реформы

Павел Чиков
08:37, 6 сентября 2018
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Управление Следственного комитета по Челябинской области возбудило дело по статье 212 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам) перед протестной акцией против пенсионной реформы, намеченной на 9 сентября. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Дело возбудили в отношении сторонника Алексея Навального 34-летнего Тараса Лобойченко, жителя Челябинской области Игоря Валеева и «других неустановленных лиц». В материалах следствия, которые опубликовал Чиков, сказано, что они «призывали к массовым беспорядкам», а также к применению насилия против полицейских на акции против пенсионной реформы.

Утром 6 сентября у Лобойченко прошел обыск, после чего его увезли в СК в качестве подозреваемого, рассказал Znak.com координатор местного штаба Борис Золотаревский. По его словам, дело возбудили после того, как Лобойченко оставил комментарий в группе митинга во «ВКонтакте». Он призвал участников акции выйти на Алое поле или площадь Революции, а не в сквер Колющенко, потому что там «никто не видит». Валеев ответил, что в сквере полиции будет «проще всех в автозак загнать и не париться».

Похожее дело о призывах к массовым беспорядкам возбудили в отношении 25-летнего челябинца, который, по версии следствия, призывал к насилию в отношении полицейских на странице акции против пенсионной реформы.
Перед общероссийской акцией протеста против пенсионной реформы в разных городах России начали преследовать сторонников Алексея Навального. 4 сентября в Якутии задержали активиста Анатолия Ноговицына, на следующий день в новосибирском штабе Навального прошел обыск. В Кемерово задержали блогера, сторонника Навального Станислава Калиниченко за публикацию нацистской символики в «Одноклассниках».
В Нижнем Новгороде задержали координатора штаба Навального Дмитрия Силивончика, в Краснодаре — сотрудницу местного штаба Веру Холодную. В Красноярске задержали сотрудницу штаба Марию Маковозову.
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