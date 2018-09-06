В Челябинске возбудили дело из-за еще не состоявшейся акции Навального против пенсионной реформы

Управление Следственного комитета по Челябинской области возбудило дело по статье 212 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам) перед протестной акцией против пенсионной реформы, намеченной на 9 сентября. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Дело возбудили в отношении сторонника Алексея Навального 34-летнего Тараса Лобойченко, жителя Челябинской области Игоря Валеева и «других неустановленных лиц». В материалах следствия, которые опубликовал Чиков, сказано, что они «призывали к массовым беспорядкам», а также к применению насилия против полицейских на акции против пенсионной реформы.

Утром 6 сентября у Лобойченко прошел обыск, после чего его увезли в СК в качестве подозреваемого, рассказал Znak.com координатор местного штаба Борис Золотаревский. По его словам, дело возбудили после того, как Лобойченко оставил комментарий в группе митинга во «ВКонтакте». Он призвал участников акции выйти на Алое поле или площадь Революции, а не в сквер Колющенко, потому что там «никто не видит». Валеев ответил, что в сквере полиции будет «проще всех в автозак загнать и не париться».