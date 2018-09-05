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Кемеровского блогера задержали за размещение в соцсетях нацистской символики

Медиазона
08:50, 5 сентября 2018
Надежный источник

В Кемерово задержан блогер, сторонник Алексея Навального, Станислав Калиниченко. Его обвиняют в размещении нацистской символики в «Одноклассниках», сообщает «Медиазона».

Месяц назад блогер вышел из СИЗО, где находился по делу о нападении на душившего его полицейского. В августе оно было закрыто.

Калиниченко задержали в суде, куда он пришел в качестве слушателя. Сотрудники центра «Э» сообщили блогеру, что на него составлен административный протокол по части 1 статьи 20.3 КоАП.

По данным следствия, в 2016 году он разместил в соцсети анимированное GIF-изображение. На нем четыре человека в черной форме с оружием стоят на стене, с которой свисает флаг со свастикой.

В преддверии общероссийской акции протеста против пенсионной реформы, которая пройдет 9 сентября, в разных городах России полиция устроила облавы на сторонников Алексея Навального, пишет Znak.com. 5 сентября полицейские пришли с обыском в новосибирский штаб Навального, а также к дому сотрудника штаба в Москве Алексея Касьяна. Накануне в Якутии был задержан активист Анатолий Ноговицын.

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