Кемеровского блогера задержали за размещение в соцсетях нацистской символики

В Кемерово задержан блогер, сторонник Алексея Навального, Станислав Калиниченко. Его обвиняют в размещении нацистской символики в «Одноклассниках», сообщает «Медиазона».

Месяц назад блогер вышел из СИЗО, где находился о нападении на душившего его полицейского. В августе оно было закрыто.

Калиниченко задержали в суде, куда он пришел в качестве слушателя. Сотрудники центра «Э» сообщили блогеру, что на него составлен административный протокол по

По данным следствия, в 2016 году он разместил в соцсети анимированное GIF-изображение. На нем четыре человека в черной форме с оружием стоят на стене, с которой свисает флаг со свастикой.