Кемеровского блогера задержали за размещение в соцсетях нацистской символики
В Кемерово задержан блогер, сторонник Алексея Навального, Станислав Калиниченко. Его обвиняют в размещении нацистской символики в «Одноклассниках», сообщает «Медиазона».
Месяц назад блогер вышел из СИЗО, где находился по делу о нападении на душившего его полицейского. В августе оно было закрыто.
Калиниченко задержали в суде, куда он пришел в качестве слушателя. Сотрудники центра «Э» сообщили блогеру, что на него составлен административный протокол по части 1 статьи 20.3 КоАП.
По данным следствия, в 2016 году он разместил в соцсети анимированное GIF-изображение. На нем четыре человека в черной форме с оружием стоят на стене, с которой свисает флаг со свастикой.
В преддверии общероссийской акции протеста против пенсионной реформы, которая пройдет 9 сентября, в разных городах России полиция устроила облавы на сторонников Алексея Навального, пишет Znak.com. 5 сентября полицейские пришли с обыском в новосибирский штаб Навального, а также к дому сотрудника штаба в Москве Алексея Касьяна. Накануне в Якутии был задержан активист Анатолий Ноговицын.