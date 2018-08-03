В Кемерово закрыли дело блогера Станислава Калиниченко. Его обвиняли в нападении на душившего его полицейского
В Кемерово прекращено уголовное дело блогера Станислава Калиниченко, обвинявшегося в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщила бывшая координатор местного штаба Алексея Навального Ксения Пахомова.
СТАС #КАЛИНИЧЕНКО НА СВОБОДЕ! УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО 318 УК РФ ЗАКРЫТО!!! pic.twitter.com/XHzUMv1RMq— Ксения Пахомова (@ks_pakhomova) August 3, 2018
Как рассказала Пахомова «Медиазоне», полицейский Кузнецов, который проходил по делу потерпевшим, попросил прекратить преследование Калиниченко, написав заявление, что вред ему возмещен и претензий к блогеру он более не имеет.
В общей сложности Калиниченко провел в СИЗО четыре месяца. В июне он объявлял голодовку, протестуя против пыток и условий содержания в изоляторе.
В июле 2016 года у Станислава Калиниченко, активно освещавшего оппозиционные акции протеста в Кемерово, произошел конфликт с полицейскими. Два сотрудника полиции потребовали от блогера подписать протокол, согласно которому он признавал, что распивал на улице алкоголь. Когда Калиниченко отказался это сделать, силовики отвезли его в отдел полиции, где избивали и душили.
После следствие установило, что в отделе полиции Калиниченко ударил одного из полицейских в лицо. Блогер свою вину отрицал. В отношении Калиниченко было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ, предполагающей до пяти лет лишения свободы.
Ранее на Ксению Пахомову заводили уголовное дело о неуважении к суду за публикацию видеоролика, в котором она рассказывала о процессе над блогером Калиниченко. В конце июля СК закрыл дело в отношении Пахомовой.