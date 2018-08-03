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В Кемерово закрыли дело блогера Станислава Калиниченко. Его обвиняли в нападении на душившего его полицейского

Ксения Пахомова
11:25, 3 августа 2018
Надежный источник

В Кемерово прекращено уголовное дело блогера Станислава Калиниченко, обвинявшегося в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщила бывшая координатор местного штаба Алексея Навального Ксения Пахомова.

Как рассказала Пахомова «Медиазоне», полицейский Кузнецов, который проходил по делу потерпевшим, попросил прекратить преследование Калиниченко, написав заявление, что вред ему возмещен и претензий к блогеру он более не имеет.

В общей сложности Калиниченко провел в СИЗО четыре месяца. В июне он объявлял голодовку, протестуя против пыток и условий содержания в изоляторе.

В июле 2016 года у Станислава Калиниченко, активно освещавшего оппозиционные акции протеста в Кемерово, произошел конфликт с полицейскими. Два сотрудника полиции потребовали от блогера подписать протокол, согласно которому он признавал, что распивал на улице алкоголь. Когда Калиниченко отказался это сделать, силовики отвезли его в отдел полиции, где избивали и душили.
После следствие установило, что в отделе полиции Калиниченко ударил одного из полицейских в лицо. Блогер свою вину отрицал. В отношении Калиниченко было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ, предполагающей до пяти лет лишения свободы.
Ранее на Ксению Пахомову заводили уголовное дело о неуважении к суду за публикацию видеоролика, в котором она рассказывала о процессе над блогером Калиниченко. В конце июля СК закрыл дело в отношении Пахомовой.

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