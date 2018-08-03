В Кемерово закрыли дело блогера Станислава Калиниченко. Его обвиняли в нападении на душившего его полицейского

В Кемерово прекращено уголовное дело блогера Станислава Калиниченко, обвинявшегося в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщила бывшая координатор местного штаба Алексея Навального Ксения Пахомова.

СТАС #КАЛИНИЧЕНКО НА СВОБОДЕ! УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО 318 УК РФ ЗАКРЫТО!!! pic.twitter.com/XHzUMv1RMq — Ксения Пахомова (@ks_pakhomova) August 3, 2018

Как рассказала Пахомова «Медиазоне», полицейский Кузнецов, который проходил по делу потерпевшим, попросил прекратить преследование Калиниченко, написав заявление, что вред ему возмещен и претензий к блогеру он более не имеет.

В общей сложности Калиниченко провел в СИЗО четыре месяца. В июне он объявлял голодовку, протестуя против пыток и условий содержания в изоляторе.