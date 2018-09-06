Путин внес в Госдуму поправки о наказании за отказ принимать на работу людей предпенсионного возраста
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки об уголовной ответственности за необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение людей предпенсионного возраста.
Согласно документу, за это предусматривается штраф до 200 тысяч рублей (или в размере зарплаты за период до 18 месяцев) либо обязательные работы на срок до 360 часов.
29 августа во время телеобращения по поводу пенсионной реформы Владимир Путин анонсировал введение уголовной ответственности для работодателей, которые увольняют или не берут на работу людей из-за их пожилого возраста.
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что при определении наказания за основу возьмут статью УК о необоснованном увольнении или отказе в приеме на работу беременной или женщины, воспитывающей ребенка до трех лет. Эта статья предусматривает такие же санкции, как предложены в поправках Путина.