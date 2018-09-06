Путин внес в Госдуму поправки о наказании за отказ принимать на работу людей предпенсионного возраста

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки об уголовной ответственности за необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение людей .

Согласно документу, за это предусматривается штраф до 200 тысяч рублей (или в размере зарплаты за период до 18 месяцев) либо обязательные работы на срок до 360 часов.