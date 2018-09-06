Полиция задержала стрелявшего на встрече с кандидатом в губернаторы Подмосковья. Его обвинили в административном правонарушении

Сотрудники правоохранительных органов нашли и доставили в отделение полиции мужчину, открывшего огонь на митинге, где кандидат в губернаторы Московской области Лилия Белова проводила встречу с избирателями, сообщает ТАСС.

Как установили полицейские, в ходе митинга мужчина произвел выстрел в воздух, предположительно, из травматического пистолета — в результате инцидента никто не пострадал. На стрелявшего составлен протокол по статье 20.13 КоАП РФ (стрельба из оружия в не отведенных для этого местах), которая предусматривает штраф до 100 тысяч рублей.