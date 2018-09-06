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Полиция задержала стрелявшего на встрече с кандидатом в губернаторы Подмосковья. Его обвинили в административном правонарушении

ТАСС
09:45, 6 сентября 2018
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Сотрудники правоохранительных органов нашли и доставили в отделение полиции мужчину, открывшего огонь на митинге, где кандидат в губернаторы Московской области Лилия Белова проводила встречу с избирателями, сообщает ТАСС.

Как установили полицейские, в ходе митинга мужчина произвел выстрел в воздух, предположительно, из травматического пистолета — в результате инцидента никто не пострадал. На стрелявшего составлен протокол по статье 20.13 КоАП РФ (стрельба из оружия в не отведенных для этого местах), которая предусматривает штраф до 100 тысяч рублей. 

Инцидент произошел вечером 5 сентября в деревне Мехово Сергиево-Посадского района Московской области. Представители штаба Беловой утверждали, что на митинге из легковой машины «было сделано несколько выстрелов в сторону кандидата». 
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