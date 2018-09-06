Forbes составил рейтинг богатейших семей России

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых семейных кланов России.

Первое место в рейтинге четвертый год подряд удерживает , состояние которого оценивается в 5,97 миллиарда долларов. Вторую строчку — также четвертый год подряд — занимают с состоянием 4,85 миллиарда долларов.

На третье место в рейтинге попал глава производителя волоконных лазеров IPG Photonics Валентин Гапонцев и его сын Денис, владеющий примерно 2% акций компании. Их совокупное состояние оценивается в 3,14 миллиарда долларов. Раньше Гапонцевы не фигурировали в рейтинге самых богатых семей России. При этом Валентин Гапонцев с 2011 года входит в топ-200 богатейших бизнесменов страны по версии Forbes.

В предыдущие годы третью строчку рейтинга Forbes занимали братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, которые разделили бизнес после того, как принадлежавший им Промсвязьбанк попал под санацию Центробанка и перешел государству.