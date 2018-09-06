Американский политик подал в суд на Сашу Барона Коэна за попытку выставить его педофилом

Республиканец, бывший кандидат в сенаторы от Алабамы, Рой Мур подал в суд на ведущего сатирического шоу Сашу Барона Коэна. Политик обвиняет его в клевете и требует выплатить 95 миллионов долларов, передает агентство Reuters.

Поводом для иска стал выпуск шоу от 29 июля с участием Мура. В нем Барон Коэн был загримирован под израильского анти-террористического эксперта Эррана Морада и демонстрировал «новый гаджет» — детектор сексуальных преступников, якобы способный распознавать педофилов. Ведущий несколько раз подносил к пиджаку Мура устройство, внешне напоминающее ручной металлодетектор, и оно срабатывало.

Ранее 71-летнего республиканца заподозрили в сексуальных . «Я женат 33 года, и никогда не обвинялся в подобных вещах», — заявил политик на шоу Коэна, после чего резко встал с кресла и отказался продолжать интервью.

Вторым истцом в этом деле выступает супруга Роя Мура. В качестве ответчиков помимо Коэна указана медиакорпорация CBS и входящий в нее канал Showtime, который выпускает комедийное шоу. В жалобе указано, что шоу навредило репутации Мура и принесло «эмоциональные страдания» ему и всей его семье.