The Washington Post: Трамп предлагал убить Асада

Президент США Дональд Трамп предлагал министру обороны Джеймсу Мэттису убить президента Сирии Башара Асада после химической атаки в сирийской провинции Идлиб в апреле 2017 года. Об этом в книге «Страх: Трамп в Белом доме» пишет редактор газеты The Washington Post Боб Вудворд.

После химической атаки, в которой западные страны обвинили Асада, американский президент позвонил Мэттису и призвал ликвидировать сирийского лидера. «Давай к чертям убьем его! Давай нападем. Давай убьем, их чертовски много», — сказал Трамп, слова которого приводит Вудворд.

Министр обороны ответил Трампу, что готов пойти на это, однако, повесив трубку, он сказал высокопоставленному помощнику, что не станет этого делать. «Мы будем гораздо более взвешенными», — сказал Мэттис, после чего США разработали план авиаудара по Сирии.

Мэттис заявил журналистам, что приведенная цитата — это «продукт богатого воображения» автора. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в свою очередь сказала, что в книге Вудворда сфабрикованы истории, рассказанные «бывшими недовольными сотрудниками».