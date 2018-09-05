Суд на Чукотке вынес приговор двоим кубинцам, которые пытались незаконно попасть из России на Аляску
Суд Анадыря вынес приговор двоим гражданам Кубы за покушение на незаконное пересечение российской границы. Каждый получил один год условного срока, сообщает прокуратура Чукотки.
В сентябре 2016 года кубинцы, не имевшие виз США, решили попасть на Аляску из России. Они прибыли на Чукотку и попросили местного жителя доставить их на маломерном судне на остров Крузенштерна, входящий в состав американского штата. В качестве вознаграждения они предложили ему 1000 евро и 800 долларов.
Мужчина сообщил об этом в ФСБ. По согласованию с правоохранительными органами он получил от кубинцев половину суммы, вышел с ними на лодке в залив Лаврентия и направился в сторону границы. А через 500 метров развернул судно к берегу, где граждан Кубы задержали оперативники.