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На Чукотке задержали приплывшего с Аляски американца. Он попросил политического убежища в России

Интерфакс
05:20, 3 августа 2018
Требует подтверждения

На Чукотке задержан гражданин США, нелегально приплывший к берегам России на лодке с Аляски, сообщает «Интерфакс».

Как рассказал агентству неназванный источник, знакомый с ситуацией, американец был задержан российскими пограничниками 1 августа в чукотском селе Лаврентия. Он предъявил водительское удостоверение, подтверждающее его личность.

По словам задержанного, он рыбачил и охотился на побережье Аляски, а затем решил уплыть из США в Китай, но попал в Россию.

Мужчина попросил предоставить ему политическое убежище в России. В ближайшее время иностранца доставят в Анадырь для дальнейшего разбирательства.

«Есть подозрения, что у задержанного — психическое расстройство личности», — добавил собеседник агентства.

В пограничном управлении ФСБ России по восточному арктическому району информацию о задержании на Чукотке гражданина США, незаконно пересекшего границу РФ, не подтвердили, но и не опровергли, отказавшись от комментариев.

Интерфакс
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