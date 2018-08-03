На Чукотке задержали приплывшего с Аляски американца. Он попросил политического убежища в России

На Чукотке задержан гражданин США, нелегально приплывший к берегам России на лодке с Аляски, сообщает «Интерфакс».

Как рассказал агентству неназванный источник, знакомый с ситуацией, американец был задержан российскими пограничниками 1 августа в чукотском селе Лаврентия. Он предъявил водительское удостоверение, подтверждающее его личность.

По словам задержанного, он рыбачил и охотился на побережье Аляски, а затем решил уплыть из США в Китай, но попал в Россию.

Мужчина попросил предоставить ему политическое убежище в России. В ближайшее время иностранца доставят в Анадырь для дальнейшего разбирательства.

«Есть подозрения, что у задержанного — психическое расстройство личности», — добавил собеседник агентства.