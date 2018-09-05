Конькобежец Виктор Ан завершил карьеру. Он уедет из России в Южную Корею
Олимпийский чемпион шорт-трекист Виктор Ан завершил карьеру и уезжает на родину. Об этом «Интерфаксу» сообщил президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.
По его словам, Ан принял такое решение из-за семейных обстоятельств — он хочет, чтобы его ребенок учился в Южной Корее.
«Не исключаем, что можем когда-то продолжить сотрудничество — жизнь меняется», — сказал Кравцов.
До декабря 2011 года Виктор Ан выступал за Южную Корею. Затем он переехал в Россию и представлял ее на Олимпиаде-2014 в Сочи (завоевал три золотые медали).
Спортивный арбитраж не допустил спортсмена до Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане. После этого он заявлял, что может завершить спортивную карьеру.