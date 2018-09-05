Конькобежец Виктор Ан завершил карьеру. Он уедет из России в Южную Корею

Олимпийский чемпион шорт-трекист Виктор Ан завершил карьеру и уезжает на родину. Об этом «Интерфаксу» сообщил президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.

По его словам, Ан принял такое решение из-за семейных обстоятельств — он хочет, чтобы его ребенок учился в Южной Корее.

«Не исключаем, что можем когда-то продолжить сотрудничество — жизнь меняется», — сказал Кравцов.