Верховный суд Греции постановил выдать Александра Винника России

В этот же день тот же состав судей планирует рассмотреть запрос о выдаче Винника Франции.

Верховный суд Греции постановил, чтобы Александра Винника, обвиняемого в России в мошенничестве в сфере компьютерной информации, экстрадировали в РФ.

Ранее греческие судьи постановили выдать Винника трем странам — России, Франции и США. Сам Винник согласен на экстрадицию в Россию. Окончательное решение о том, кому выдадут подозреваемого, должен принять министр юстиции Греции.

В США Винника подозревают в причастности к отмыванию более 4 миллиардов долларов на бирже криптовалюты, во Франции — к отмыванию денег и вымогательстве, в России — в хищении 600 тысяч рублей.