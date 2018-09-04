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Верховный суд Греции постановил выдать Александра Винника России

РИА Новости
10:54, 4 сентября 2018
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Верховный суд Греции постановил, чтобы Александра Винника, обвиняемого в России в мошенничестве в сфере компьютерной информации, экстрадировали в РФ.

В этот же день тот же состав судей планирует рассмотреть запрос о выдаче Винника Франции.

Ранее греческие судьи постановили выдать Винника трем странам — России, Франции и США. Сам Винник согласен на экстрадицию в Россию. Окончательное решение о том, кому выдадут подозреваемого, должен принять министр юстиции Греции.
В США Винника подозревают в причастности к отмыванию более 4 миллиардов долларов на бирже криптовалюты, во Франции — к отмыванию денег и вымогательстве, в России — в хищении 600 тысяч рублей.

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